Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 11 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 36-го туру італійської Серії А-2025/26 у Неаполі місцевий Наполі прийматиме Болонью.

[*] — положення в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 11 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ПІЧЧІНІНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі закриватиме черговий тур чемпіонату з наміром достроково кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Гарантувати фініш у топ-4 поточної кампанії Серії А команді Антоніо Конте дозволить здобуття трьох очок сьогодні, адже в такому випадку п'ята в турнірній таблиці Рома зможе хіба що наздогнати "адзуррі", але не обійти їх.

У десяти попередніх домашніх дуелях із Болоньєю Наполі досягнув восьми звитяг при двох поразках. У сезоні-2025/26 "адзуррі" зазнали тільки однієї невдачі на Стадіо Дієго Армандо Марадона в чемпіонаті, загалом удома здобувши 40 залікових балів (12В, 4Н), тож не дивно, що мало хто очікує на осічку в сьогоднішньому поєдинку.

"Россоблу" ж сподіватимуться вперше із сезону-2000/01 двічі обіграти Наполі протягом однієї кампанії Серії А, у матчі першого кола в листопаді відсвяткувавши "суху" звитягу (2:0) над цим суперником. І без того примарні надії колективу Вінченцо Італьяно вийти до єврокубків зникнуть, якщо сьогодні Болонья залишиться без трьох очок.

Керманич "россоблу" перемагав у Неаполі з Фіорентиною й навіть Спецією, але шанси повторити це зараз викликають сумніви. За версією букмекерів, неаполітанці є явними фаворитами. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 1.53, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 6.00, а ймовірність нічиєї — 4.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Лоботка, Мактоміней, Гутьєррес — Де Брюйне, Гойлунн, А. Сантос

Болонья: Пессіна — Дзортеа, Гелланн, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер, Одгор — Орсоліні, Кастро, Роу

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА