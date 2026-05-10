Англія

Манчестер Сіті на своєму полі впевнено обіграв Брентфорд з рахунком 3:0 у матчі 36-го туру Англійської Прем’єр-ліги.

Перший тайм пройшов без голів, хоча господарі повністю контролювали гру та створювали більше моментів. Брентфорд зумів вистояти до перерви, зберігши нулі на табло.

Після перерви гості мали шанс відкрити рахунок, але удар Ігора Тіаго відбив Джанлуїджі Доннарумма. Невдовзі Манчестер Сіті вийшов уперед завдяки ефектному голу Жеремі Доку.

Другий м’яч забив Ерлінг Голанд, ще більше зміцнивши перевагу команди. Остаточну крапку в матчі поставив Омар Мармуш, встановивши рахунок 3:0.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі Брентфорда та провів на полі 79 хвилин. Для нього це був 41-й матч у сезоні за клуб.

Після цього туру Брентфорд має 51 очко та займає восьме місце в турнірній таблиці. Манчестер Сіті йде другим, відстаючи від Арсенала на два очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Брентфорд у рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Сіті — Брентфорд 3:0

Голи: Доку, 60, Голанд, 75, Мармуш, 90+2

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Геї, Аке, О’Райлі — Сілва, Рейндерс (Фоден, 60) — Семеньйо, Шеркі (Мармуш, 60), Доку (Савіо, 90+1) — Голанд.

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, Коллінз, Гікі (Янельт, 62) — Ярмолюк (Гендерсон, 79), Єнсен — Льюїс-Поттер, Дамсгор (Уаттара, 69), Шаде — Ігор.



Попередження: Сілва, О'Райлі, Нунес, Мармуш — Аєр, Гендерсон