Інше

Довгоочікуване святкування титулу на Фортуна Арені перетворилося на хаос.

Суботнє празьке дербі між Славією та Спартою мало стати справжнім святом футболу, але завершилося одним із найчорніших епізодів у сучасній історії чеського спорту. На сьомій хвилині компенсованого часу, коли Славія вела з рахунком 3:2 і перебувала за лічені миті від перемоги в матчі та здобуття чемпіонського титулу, сотні домашніх ультрас прорвали огорожу та вибігли на поле Фортуна Арени.

Після вимушеної зупинки матчу соціальні мережі облетіли шокуючі кадри: гравці обох команд під прикриттям стюардів поспіхом намагалися втекти в підтрибунне приміщення, тоді як натовп із запаленими фаєрами кинувся до гостьового сектору Спарти. Трибуни затягнуло димом від піротехніки.

Головною жертвою заворушень став 22-річний воротар Спарти Якуб Суровчик — йому в обличчя з близької відстані влучила сигнальна ракета. Сам голкіпер уже заявив, що не залишить цей інцидент безкарним:

"Абсолютно неприйнятно, коли під час матчу хтось підбігає, погрожує мені, а потім здійснює напад. Я буду домагатися справедливості в правовому полі", — написав Суровчик у своїх соцмережах.

Керівництво Славії відреагувало на інцидент максимально жорстко. Голова правління клубу Ярослав Тврдик опублікував офіційне звернення, у якому попросив вибачення у гравців Спарти, суддів та адекватних уболівальників.

"Те, що сталося після вчорашнього дербі, — це найскладніший момент у сучасній історії клубу. Це не футбол. Це не Славія. Це ганьба, тягар якої ми всі тепер несемо. Цінності нашого клубу — це не ненависть і насильство. Ми беремо на себе відповідальність", — заявив Тврдик.

Він також оголосив про негайне закриття Північної трибуни (сектору найактивніших фанатів). Вона залишатиметься порожньою, доки всіх винуватців не буде притягнуто до відповідальності. Клуб уже передав поліції записи з камер відеоспостереження та ідентифікаційні дані власників абонементів.

Більше того, Славія вже винесла перше покарання: один із фанатів отримав довічну заборону на відвідування матчів. Завдяки камерам та службі безпеки його особу було оперативно встановлено, після чого він зізнався у нападі на Якуба Суровчика.

Чеська футбольна асоціація категорично засудила інцидент, назвавши його неприйнятним. Дисциплінарний комітет уже розпочав провадження проти обох клубів. Очікується, що рішення щодо жорстких фінансових та турнірних санкцій буде оприлюднено вже цього вівторка.

Представники Спарти також випустили офіційну заяву, підкресливши: "Вболівальники, гравці та члени персоналу ніколи не повинні боятися за свої життя, здоров'я та безпеку на футбольному стадіоні".

Свій наступний домашній матч празька Славія має провести вже в середу проти ФК Яблонець.