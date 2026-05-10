Англія

Сербський центрбек привернув увагу клубів АПЛ після вдалого сезону в Серії A.

Центральний захисник Мілана Страхиня Павлович може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, інтерес до 24-річного серба виявляють Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес.

За інформацією джерела, Павлович став одним із небагатьох гравців Мілана, які суттєво додали в нинішньому сезоні. Захисник провів 30 матчів у Серії A та відзначився чотирма забитими м’ячами.

Зазначається, що Крістал Пелес уже зробив перші кроки щодо можливого трансферу футболіста. Манчестер Юнайтед також уважно стежить за ситуацією, хоча манкуніанці мають і інші пріоритети на літнє трансферне вікно.

Водночас Мілан не планує легко розлучатися зі своїм оборонцем. У клубі розраховують зберегти Павловича, тому потенційним претендентам доведеться запропонувати солідну суму за трансфер сербського футболіста.

Раніше повідомлялося, що інтерес до гравця "россонері" також проявляє лондонський Челсі.