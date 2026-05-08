Атакувальний півзахисник бергамасків потрапив до сфери інтересів мюнхенського гранда, який уже розпочав активну роботу над трансфером бельгійця.

Атакувальний півзахисник Аталанти Шарль де Кетеларе може продовжити кар'єру в Баварії. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Згідно з даними джерела, мюнхенський клуб веде активну роботу над трансфером 25-річного бельгійця. Сам футболіст уже дав згоду на перехід, але німецькому гранду ще належить домовитися з керівництвом італійського клубу.

Очікується, що умови особистого контракту гравця не стануть проблемою, а перемовини між клубами заплановані на найближчі тижні. Наразі ринкова вартість півзахисника оцінюється експертами Transfermarkt у 35 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 де Кетеларе взяв участь у 39 матчах з урахуванням усіх турнірів, п'ять разів вразив ворота суперників та зробив сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія розпочала переговори щодо трансферу Ентоні Гордона.