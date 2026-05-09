Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36 туру англійської Прем’єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Челсі.

Арне Слот, після поразки від Манчестер Юнайтед (2:3), використав із перших хвилин Мамардашвілі в рамці воріт, тоді як Керкез зіграє ліворуч у захисті, а Нгумоа розташується над ним у атаці.

Калум Макфарлейн, на тлі поразки від Ноттінгем Форест (1:3), залучив до стартового складу Йоргенсена у ворота, тоді як Колвілл, Фофана та Гато гратимуть у трійці в центрі оборони, а Андрей розташується в центрі поля.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Джонс, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг, Собослаї, Нгумоа — Гакпо.

Запасні: Вудман, Печі, Гомес, Робертсон, К’єза, Ньйоні, Моррісон, Ндіає, Райт.

Челсі: Йоргенсен — Колвілл, Фофана, Гато — Гюсто, Сантос, Кайседо, Кукурелья — Палмер, Е. Фернандес — Педро.

Запасні: Слоніна, Адарабіойо, Делап, Чалоба, Джеймс, Ачімпонг, Лавія, Ебуе, Кавума-Макквін.