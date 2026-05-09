Football.ua представляє прев'ю матчу 36-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройде 9 травня та розпочнеться о 19:30.
Манчестер Сіті — Брентфорд, Getty Images
09 травня 2026, 09:00
Чемпіонська інтрига в англійській Прем’єр-лізі входить у вирішальну фазу, і Манчестер Сіті вже не має права на помилку. Після драматичної нічиєї з Евертоном команда Пепа Гвардіоли втратила контроль над боротьбою за титул, але все ще зберігає шанси нав’язати тиск Арсеналу. На Етіхаді "містяни" зустрінуть амбітний Брентфорд, який сам веде боротьбу за єврокубкові місця та здатен створити фавориту чимало проблем.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — БРЕНТФОРД
СУБОТА, 9 ТРАВНЯ, 19:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Манчестер Сіті підходить до гри після одного з найемоційніших матчів сезону. Команда Гвардіоли вела в рахунку проти Евертона, потім примудрилася пропустити тричі за короткий відрізок другого тайму, але все ж врятувала нічию — 3:3. Рятівником став Жеремі Доку, який оформив дубль, включно з голом у компенсований час. Водночас ця осічка означає, що тепер чемпіонська доля залежить не лише від самих "містян".
Попри втрату очок, форма Манчестер Сіті залишається дуже солідною. Команда не програє в чемпіонаті вдома вже 15 матчів поспіль, а Ерлінг Голанд продовжує впевнено очолювати бомбардирські перегони АПЛ. Під питанням залишається участь Родрі, який пропустив уже три матчі через пошкодження, а також Рубена Діаша. Водночас у чудовій формі перебувають Доку та Раян Шеркі, який уже записав на свій рахунок 11 асистів у сезоні.
Брентфорд їде до Манчестера в хорошому настрої після впевненої перемоги над Вест Гемом із рахунком 3:0. Команда Кіта Ендрюса перервала шестиматчеву безвиграшну серію та повернулася в боротьбу за єврокубки. "Бджоли" наразі йдуть у зоні Ліги конференцій і чудово розуміють, що навіть одне очко на Етіхаді може мати величезне значення наприкінці кампанії.
Лондонці мають чим дивувати фаворита. Брентфорд традиційно небезпечний у верховій боротьбі та при стандартах, а головною ударною силою залишається Ігор Тьяго, який уже забив 22 м’ячі в сезоні та переслідує Голанда в гонці бомбардирів. У центрі поля очікується поява українця Єгора Ярмолюка, який продовжує отримувати довіру тренерського штабу та став незамінним гравцем стартового складу. До того ж саме Брентфорд свого часу став одним із небагатьох клубів, які перемагали команду Гвардіоли на Етіхаді в епоху домінування Сіті.
Очікується дуже інтенсивний матч із високим темпом та великою кількістю моментів. Манчестер Сіті необхідно перемагати, щоб не втратити залишки шансів у чемпіонських перегонах, тоді як Брентфорд боротиметься за кожен бал у гонці за Європу. "Містяни" виглядають фаворитами завдяки класу та фактору домашнього поля, однак гості вже неодноразово доводили, що здатні створювати проблеми грандам.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.35, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 8.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Хусанов, Геї, О'Райлі — Ніко Гонсалес, Бернарду — Семеньйо, Шеркі, Доку — Голанд
БРЕНТФОРД : Келлегер — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Гікі — Єнсен, Ярмолюк — Уаттара, Дамсгор, Льюїс-Поттер — Ігор Тьяго
прогноз 2:1