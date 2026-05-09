СУБОТА, 9 ТРАВНЯ, 19:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті підходить до гри після одного з найемоційніших матчів сезону. Команда Гвардіоли вела в рахунку проти Евертона, потім примудрилася пропустити тричі за короткий відрізок другого тайму, але все ж врятувала нічию — 3:3. Рятівником став Жеремі Доку, який оформив дубль, включно з голом у компенсований час. Водночас ця осічка означає, що тепер чемпіонська доля залежить не лише від самих "містян".

Попри втрату очок, форма Манчестер Сіті залишається дуже солідною. Команда не програє в чемпіонаті вдома вже 15 матчів поспіль, а Ерлінг Голанд продовжує впевнено очолювати бомбардирські перегони АПЛ. Під питанням залишається участь Родрі, який пропустив уже три матчі через пошкодження, а також Рубена Діаша. Водночас у чудовій формі перебувають Доку та Раян Шеркі, який уже записав на свій рахунок 11 асистів у сезоні.

Брентфорд їде до Манчестера в хорошому настрої після впевненої перемоги над Вест Гемом із рахунком 3:0. Команда Кіта Ендрюса перервала шестиматчеву безвиграшну серію та повернулася в боротьбу за єврокубки. "Бджоли" наразі йдуть у зоні Ліги конференцій і чудово розуміють, що навіть одне очко на Етіхаді може мати величезне значення наприкінці кампанії.

Лондонці мають чим дивувати фаворита. Брентфорд традиційно небезпечний у верховій боротьбі та при стандартах, а головною ударною силою залишається Ігор Тьяго, який уже забив 22 м’ячі в сезоні та переслідує Голанда в гонці бомбардирів. У центрі поля очікується поява українця Єгора Ярмолюка, який продовжує отримувати довіру тренерського штабу та став незамінним гравцем стартового складу. До того ж саме Брентфорд свого часу став одним із небагатьох клубів, які перемагали команду Гвардіоли на Етіхаді в епоху домінування Сіті.

Очікується дуже інтенсивний матч із високим темпом та великою кількістю моментів. Манчестер Сіті необхідно перемагати, щоб не втратити залишки шансів у чемпіонських перегонах, тоді як Брентфорд боротиметься за кожен бал у гонці за Європу. "Містяни" виглядають фаворитами завдяки класу та фактору домашнього поля, однак гості вже неодноразово доводили, що здатні створювати проблеми грандам.