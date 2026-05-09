Ексзахисник мюнхенців розпочне тренерську кар'єру влітку, а допомагатиме йому досвідчений 41-річний фахівець, який раніше працював у Майнці та Уніоні.

Мюнхенська Баварія продовжує формувати тренерський штаб для своєї молодіжної команди (U23). За повідомленням видання Sky, помічником нового головного тренера Данте стане 41-річний Бабак Кейханфар. Очікується, що сторони підпишуть довгостроковий контракт, розрахований до 2028 року.

Кейханфар чудово знайомий зі специфікою роботи асистента головного тренера. Його тренерський шлях розпочався ще до остаточного завершення ігрової кар'єри у 2019 році (до того він виступав на рівні Оберліги). Фахівець встиг попрацювати в Гонзенхаймі та юнацькій команді Майнц 05 (U19), а у 2020 році переїхав до Австрії, де приєднався до ФК Ліферінг — резервної команди Ред Булл Зальцбург.

Згодом Кейханфар працював у тренерському штабі Бо Свенссона в Майнці, а також провів кілька місяців у берлінському «Уніоні». З кінця 2024 року фахівець, який свого часу уважно стежив за роботою Юргена Клоппа, перебував без клубу, проте тепер готовий стати надійним партнером для Данте.

Для 42-річного Данте, який наразі все ще виходить на поле у складі французької Ніцци в Лізі 1, робота з командою U23 стане дебютом на тренерському містку. За даними ЗМІ, бразилець офіційно очолить«молодіжку влітку.

Данте є легендою для мюнхенських уболівальників: з 2012 по 2015 роки він провів за Баварію 133 матчі, здобувши три титули Бундесліги, три Кубки Німеччини та тріумфувавши в Лізі чемпіонів. На посаді головного тренера другої команди Баварії бразилець змінить 51-річного Хольгера Зайца.

Зайц очолював резервістів з 2020 року (з невеликою перервою) і приводив їх до перемоги в Регіональній лізі в сезоні 2018/19. Після приходу Данте, Зайц не покине Мюнхен — він перейде на нову посаду в структурі клубу.