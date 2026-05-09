СУБОТА, 9 ТРАВНЯ, 14:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Арне Слота підходить до гри після болючої поразки від Манчестер Юнайтед (2:3), яка обірвала триматчеву переможну серію мерсисайдців у чемпіонаті. Попри це, ситуація для Ліверпуля залишається доволі комфортною: клуб іде у топ-4 та має чудові шанси достроково оформити вихід до Ліги чемпіонів. За підрахунками Opta, ймовірність потрапляння "червоних" до головного єврокубка перевищує 98%.

Втім, сезон для Ліверпуля аж ніяк не можна назвати бездоганним. Чинний чемпіон вже зазнав 11 поразок у Прем’єр-лізі — це найгірший показник клубу за понад десять років. Основною проблемою стала нестабільність у захисті: мерсисайдці надто часто припускаються помилок біля власних воріт. Водночас Енфілд залишається серйозною зброєю — у попередніх чотирьох домашніх матчах АПЛ Ліверпуль набрав 10 очок із 12 можливих.

Челсі ж переживає справжній кошмар. Лондонці програли шість матчів АПЛ поспіль і ризикують повторити антирекорд 1952 року — сім поразок поспіль у чемпіонаті. Нещодавня невдача проти Ноттінгем Форест лише поглибила кризу, а шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів фактично зникли. Тепер "сині" змушені боротися хоча б за шосте місце та потенційну перепустку до єврокубків.

Однак навіть на фоні серії невдач у Челсі є свої світлі плями. Жуан Педро залишається головною ударною силою команди — бразилець уже забив 15 м’ячів у чемпіонаті та безпосередньо взяв участь у семи з останніх дев’яти голів лондонців у Прем’єр-лізі. Проблема в тому, що оборона Челсі виглядає катастрофічно нестабільною: команда пропускає вже у 13 матчах АПЛ поспіль.

На користь Ліверпуля говорить і статистика домашніх зустрічей. Челсі не перемагав на Енфілді в рамках чемпіонату з березня 2021 року, хоча саме лондонці виграли два останні очні матчі в АПЛ. Для команди Слота це чудова нагода не лише наблизитися до Ліги чемпіонів, а й узяти реванш за попередні невдачі у протистоянні з "синіми".