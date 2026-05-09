Англія

Італійський спеціаліст високо оцінює англійського гравця.

Правий вінгер Мейсон Грінвуд може залишити Марсель під час літнього трансферного вікна-2026, передає журналіст Ніколо Скіра.

Колишній керманич клубу Ліги 1 Роберто Де Дзербі, який нині працює в Тоттенгемі, любить 24-річного англійця й має з ним чудові стосунки. Лондонський клуб може спробувати придбати гравця, якщо залишиться в АПЛ.

Марсель у липні 2024 року виклав за Грінвуда 26 млн євро рідному для нього Манчестер Юнайтед. Конкретно під керівництвом Де Дзербі Мейсон відзначився 44-ма голами й 14-ма асистами в 68-ми матчах усіх турнірів.

Протягом поточної кампанії фланговий нападник записав на свій рахунок 25 результативних ударів і 10 гольових передач у 43-х поєдинках. Його контракт із представником чемпіонату Франції розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом Transfermarkt Грінвуд оцінюється в 55 млн євро.

