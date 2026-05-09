Гра у відповідь відбудеться 11 травня.
Галл Сіті - Міллволл, Getty Images
09 травня 2026, 10:21
Перший півфінал плейоф Чемпіоншипу за вихід до англійської Прем'єр-ліги між Гал Сіті та Міллволлом завершився без забитих голів з рахунком 0:0.
По грі гравці Міллволла володіли перевагою по володінню м'ячем і зробили вдвічі більше ударів по воротах, проте реалізувати свої моменти не вдалося.
Таким чином, доля путівки у фінал плейоф вирішиться у матчі-відповіді, який пройде 11 травня.
Також зазначимо, що у другому півфіналі, який відбудеться сьогодні, 9 травня, зіграють Мідлсбро та Саутгемптон.