СУБОТА, 9 ТРАВНЯ, 17:00 ▪️ СТЕДІУМ ОФ ЛАЙТ, САНДЕРЛЕНД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Режіса Ле Брі провела кампанію значно сильніше за очікування багатьох експертів. Сандерленд жодного разу не опускався у справжню боротьбу за виживання, а зараз навіть зберігає математичні шанси на потрапляння до єврокубкової зони. Щоправда, останні результати дещо пригальмували цей амбітний ривок — лише одне очко у двох попередніх турах після нищівної домашньої поразки від Ноттінгем Форест із рахунком 0:5 та нічиєї проти Вулвергемптона.

Особливо тривожно для вболівальників виглядає форма команди на власному полі — чотири поразки в останніх п’яти домашніх матчах АПЛ. До того ж господарі втратили через дискваліфікацію Даніеля Балларда, який отримав червону картку в матчі з Вулвергемптоном. Водночас є й позитивні новини: до тренувань повернулися Бертран Траоре та Нільсон Ангуло, а капітан Граніт Джака продовжує залишатися одним із головних лідерів команди. Цікаво, що саме швейцарець забив Манчестер Юнайтед найбільше м’ячів дальніми ударами серед усіх футболістів АПЛ за останні роки.

Манчестер Юнайтед під керівництвом Майкла Карріка переживає справжнє переродження. Ще кілька місяців тому команда перебувала далеко за межами боротьби за Лігу чемпіонів, але після зміни тренера "червоні дияволи" стали однією з найкращих команд другої частини сезону. Принципова перемога над Ліверпулем у минулому турі не лише гарантувала манкуніанцям місце в Лізі чемпіонів, а й дозволила серйозно наблизитися до фінішу в топ-3.

Після приходу Карріка Юнайтед набрав найбільше очок у лізі серед усіх команд, а сам наставник дедалі більше переконує керівництво клубу у своїй готовності працювати на постійній основі. Окремої уваги заслуговує Бруну Фернандеш, якому залишилася лише одна результативна передача до повторення рекорду АПЛ за асистами за сезон. Також до складу після дискваліфікації повертається Лісандро Мартінес, хоча молодий Айден Гевен останнім часом серйозно ускладнив аргентинцю боротьбу за місце в основі.

Очікується достатньо конкурентний матч, навіть попри відсутність максимальної турнірної напруги. Сандерленд спробує реабілітуватися перед власними трибунами за останні невдачі, а Манчестер Юнайтед прагнутиме продовжити переможну серію та офіційно закріпитися серед трьох найкращих команд Англії. Історія протистояння також на боці гостей — манкуніанці не програють на Стедіум оф Лайт уже понад десять років.