Португалія

"Орли" готові викласти за Іссу Думбію 15 млн євро.

Півзахисник Венеції Ісса Думбія може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного італійця зацікавлена ​​Бенфіка, яка вже розпочала переговори з італійським клубом, запропонувавши за гравця 15 мільйонів євро.

Також зазначається, що "орли" запропонували гравцю контракт до літа 2031 року.

Крім Бенфіки, гравцем також цікавиться Спортінг, який готує пропозицію для команди, яка вийшла до Серії А на наступний сезон.

Цього сезону Думбія провів 38 матчів, у яких забив десять голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид запропонував контракт Жозе Моурінью.