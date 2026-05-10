Іспанія

Завершився матч 35 туру Ла Ліги.

Валенсія на виїзді мінімально здолала Атлетік та покращила шанси на збереження прописки (1:0)

Обидві команди підходили до гри з метою здобути три очки. Більбао веде боротьбу за єврокубки, а кажани — за виживання. Перший тайм пройшов за рівним сценарієм. Найгостріший момент був у гостей, але Дуро не зміг реалізувати одинадцятиметровий.

По перерві господарі виглядали цікавіше, на що команда Корберана відповідала рідкісними контратаками. Якраз під час однієї з таких вони й відкрили рахунок: Садік ударом головою замкнув подачу Ріохи та встановив підсумковий результат.

Валенсія здобуває дуже важливу звитягу, яка дозволяє піднятися на 12-те місце та відірватися від зони вильоту на 5 очок за три тури до кінця чемпіонату. Атлетік втратив можливість обігнати Хетафе, яке йде сьомим. Наразі підопічні Вальверде мають однакову кількість очок із конкурентом, але йдуть нижче за правилом очних зустрічей.

Атлетік Більбао — Валенсія 0:1

Гол: Умар, 72

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Альварес, Лапорт (Вівіан, 46), Берчіче — Хаурегісар, Рего (Весга, 72) — Наварро (Гомес, 71), Сансет (Беренгер, 65), Вільямс (Вільямс, 36) — Гурусета

Валенсія: Дімітрієвські — Саравія (Васкес, 90), Кемерт, Таррега, Гая — Ріоха, Пепелу (Угринич, 70), Родрігес, Лопес (Рамазані, 70) — Герра (Нуньєс, 83) — Дуро (Умар, 70)

Попередження: Лапорт, Рего — Кемерт, Пепелу, Умар