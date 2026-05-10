Де Россі та Гроссо розглядаються як претенденти на посаду головного тренера флорентійців.

Фіорентина вже почала пошуки нового головного тренера на випадок відходу Паоло Ванолі після завершення сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, серед основних кандидатів на посаду наставника флорентійського клубу перебувають Даніеле Де Россі, який нині працює з Дженоа, а також головний тренер Сассуоло Фабіо Гроссо.

Ванолі очолив Фіорентину в листопаді минулого року, підписавши контракт до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон. Втім, невдалі результати команди поставили під сумнів його майбутнє у клубі.

Після 35 турів Серії А Фіорентина займає лише 16-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 37 очок.