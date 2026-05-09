Англія

Команда Калума Макфарлейна на мовчазному Енфілді нарешті перервала свою серію із шести поразок поспіль у чемпіонаті.

Добігає завершення сезон англійської Прем’єр-ліги й команди, які мають для цього певні передумови, хаотично намагаються покращити власне становище в турнірній таблиці. Особливо це стосується зони єврокубків, де перебуває Ліверпуль у боротьбі за Лігу чемпіонів УЄФА, а також куди прагне потрапити лондонський Челсі, але в другій частині сезону в столичного клубу справи пішли геть кепським чином.

У тридцять шостому турі національної першості команди Арне Слота та тепер уже Калума Макфарлейна зустрічались поміж собою на Енфілді в протистоянні, яке цілком можна було вважати центральним цими вихідними в англійському футболі принаймні за афішою. І, як і має бути в контексті подібних протистоянь, ми побачили доволі неочікувані повороти сценарію розвитку подій.

Хоча про те, що оборона в "синіх" є дуже проблемною ланкою в останні місяці, ми й так знали, але у фанатів Челсі були певні сподівання, що захист їхньої команди протримається значно довше, аніж шість хвилин, за які встиг відзначитись голом Ліверпуль у підсумку. У другому темпі атаки Нгумоа з лівого флангу зіграв до межі штрафного на Гравенберха, а той зарядив такої сили удар у дальній кут, що Йоргенсен банально не встиг зреагувати.

І одразу ж після цього "червоні" мали прибити суперників другим голом, однак Ван Дейк запустив над воротами на дальній стійці удар зльоту з подачі з правого фангу від Собослаї. А потім… потім щось сталось із командою Слота таке, що ми вже неодноразово бачили в поточній кампанії. Захист господарів поля почав губити гравців суперників чи не під час кожного закидання з глибини собі за спини, і таким чином умовний Кайседо перетворювався на нічогенького плеймейкера в складі Челсі.

А якби ще й його партнери краще чіплялись чи зрештою використовували свої моменти, то в "червоних" були б дуже великі проблеми за рахунком на табло ще до перерви. Але пропустив Ліверпуль зрештою геть інакшим чином — на 35 хвилині Енцо Фернандес виконував подачу штрафного з правого флангу, яку мав замикати вільний Фофана в центрі чужих володінь, але не влучив по м’ячу, і тим краще, бо той рикошетом від стійки все одно опинився в сітці воріт Мамардашвілі. На Енфілді почали невдоволено гудіти. Також не вперше в цьому сезоні.

А другому таймі домашня арена Ліверпуля взагалі поринула чи не в суцільну тишу, бо насправді підстав для цього було цілком достатньо. Уже на 49 хвилини господарі ризикували пропустити вдруге, коли черговий пас Кайседо з глибини до лівого флангу штрафного знайшов Кукурелью, простріл якого потім Мамардашвілі перевів на ногу Палмеру, проте в іспанця знайшли на повторі офсайд, тож святкування Челсі було передчасним.

Лондонці до цих вертикальних швидких атак втікали доволі часто й уміло, що непокоїло захист Ліверпуля, але й у відповідь команда Арне Слота спромоглась створити кілька непоганих пропозицій. І навіть також відзначилась голом з офсайду вже за дев’ять хвилин після суперників. Тоді Гакпо затримався під час подачі Фрімпонга на дальню стійку й скидав під удар Джонсу вже за уявною "лінією".

Також команда Слота відзначилась двома влучаннями в каркас воріт зусиллями Собослаї та його дальнього удару з лівого флангу, а також Ван Дейка й його спроби зіграти головою на другому поверсі під час одного з численних стандартів. Але голів у цих епізодах не було, тож публіка на Енфілді просто впала у відчай, коли тренер вирішив ще й активного Нгумоа зняти з гри під час появи на полі Ісака. А на останніх хвилинах Ліверпуль ще й дивом залишився без пенальті у власні ворота за фол Фрімпонга в боротьбі проти Жуана Педро на правому фланзі власних володінь, тож настрій у таборі "червоних" цілком ризикував умить стати дуже кепським. Він і так там не надто гарний після такого "видовища".

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в бірмінгемської Астон Вілли, тоді як лондонський Челсі спочатку зіграє фінал Кубка Англії проти Манчестер Сіті, після чого прийматиме в дербі Тоттенгем.



Ліверпуль — Челсі 1:1

Голи: Гравенберх, 6 — Е. Фернандес, 35

Ліверпуль: Мамардашвілі — Джонс, Конате (Гомес, 77), ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг, Собослаї, Нгумоа (Ісак, 66) — Гакпо (К'єза, 77).

Челсі: Йоргенсен — Колвілл, Фофана, Гато — Гюсто, Сантос (Джеймс, 63), Кайседо, Кукурелья — Палмер, Е. Фернандес — Педро.



Попередження: Гомес, Мак Аллістер — Гато, Енцо, Кукурелья, Кайседо