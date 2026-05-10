Італія

Півзахисник Інтера визначиться зі своїм майбутнім до завершення контракту в червні.

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян може завершити професійну кар’єру після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 37-річний футболіст ще з лютого серйозно розглядає можливість завершення виступів. Наразі керівництво Інтера очікує остаточного рішення вірменського хавбека щодо його майбутнього.

Чинний контракт Мхітаряна з міланським клубом спливає у червні 2026 року. Найближчим часом футболіст має визначитися, чи продовжить кар’єру, чи вирішить залишити професійний футбол.

У поточному сезоні Серії А Мхітарян провів 28 матчів, у яких забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.