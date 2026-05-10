Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ерлінг Голанд, Ламін Ямаль та ще сотні гравців, які цього літа вперше зіграють на Чемпіонаті світу, носитимуть унікальні патчі.

Усі футболісти, які цього літа вперше вийдуть на поле в рамках Чемпіонату світу-2026, носитимуть на своїх ігрових футболках спеціальну дебютну нашивку. Серед них опиняться і світові зірки на кшталт норвежця Ерлінга Голанда та таланта Барселони Ламіна Ямала, а також, наприклад, кожен гравець збірної Шотландії.

Ця інновація є частиною нової масштабної ліцензійної угоди, згідно з якою компанія Fanatics з 2031 року замінить Panini в статусі офіційного партнера ФІФА з випуску колекційних карток і наліпок.

Головна ідея полягає в тому, що після завершення дебютного матчу гравця нашивку знімуть із його футболки та інтегрують в унікальну колекційну картку від компанії Topps. Дизайн самої емблеми для світової першості наразі перебуває на стадії фінального затвердження.

Практика використання дебютних патчів уже кілька років успішно функціонує в американському спорті, а у 2024 році її запровадили у МЛС. Хоча ФІФА ще не розкрила всіх технічних деталей щодо чемпіонату світу, очікується, що механіка буде аналогічною до заокеанської.

Перед дебютною грою кожній команді видають запас патчів, які фіксуються у верхньому правому куті на грудях футболіста. Зняті після матчу нашивки відправляють до Topps. Там їх випадковим чином фасують у спеціальні колекційні коробки (для розуміння масштабу: роздрібна ціна боксу Topps Chrome MLS становить близько 120 доларів за 21 пачку, причому кожна така коробка гарантовано містить дві картки з автографами).

Поки що невідомо, чи залишатимуть гравці свої підписи безпосередньо на картках Чемпіонату світу. Найцікавіший нюанс угоди полягає в тому, що контракт ФІФА з Fanatics офіційно набуває чинності лише у 2031 році. Це означає, що фанати зможуть придбати ці ексклюзивні предмети тільки після вказаної дати.

До того часу організатори накопичать величезну базу дебютних карток із фінальних частин 2026 та 2030 років, щоб створити по-справжньому масштабний та історичний сет. Очікується, що лише за підсумками цьогорічного літнього турніру буде випущено понад 600 унікальних карток.

Цьому сприяє значне розширення географії турніру: на ЧС-2026 вперше у своїй історії виступлять збірні Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданії та Узбекистану. Крім того, після тривалої перерви на турнір повертаються Австрія, Чехія, ДР Конго, Гаїті, Ірак, Нова Зеландія, Норвегія, Парагвай, Шотландія та Туреччина.

Збірні Алжиру, Боснії і Герцеговини та Кот-д'Івуару зіграють на Мундіалі вперше за 12 років, а отже, їхні заявки майже повністю складатимуться з дебютантів.