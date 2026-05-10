Італія

У продовженні 36 туру Серії А.

Кремонезе розгромив Пізу, закрутивши інтригу в боротьбі за виживання (3:0)

Початок матчу був рівним, але все змінила червона картка гостей. Божинов за 23 хвилини встиг заробити дві жовті картки та пішов відпочивати. Після цього на полі була лише одна команда: Варді на 31-й хвилині розпочав погром, забивши свій шостий мʼяч у Серії А.

На початку другої 45-хвилинки Бонаццолі подвоїв перевагу своєї команди, а Окереке на заключних хвилинах довів справу до розгрому. Варто відзначити, що на 57-й хвилині команда Хільємарка залишилась у дев'ятьох. Лойола за грубий фол отримав пряму червону.

У підсумку Кремонезе зберігає шанси на прописку в дивізіоні. Наразі команда посідає 18-те місце, маючи у своєму активі 31 пункт, а відстань від Лечче, який іде вище, складає лише один бал. Піза, яка турами раніше гарантувала собі виліт у Серію Б, залишається на дні таблиці з 18 очками.

Кремонезе — Піза 3:0

Голи: Варді, 31, Бонаццолі, 51, Окереке, 86

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Б'янкетті, Луперто (Фоліно, 85), Пеццелла (Торсбю, 59) — Барб'єрі, Малех (Дзербін, 59), Грассі, Вандепютте (Окереке, 72) — Бонаццолі, Варді (Санабрія, 72)

Піза: Шемпер — Канестреллі, Караччоло, Божинов — Туре, Вурал (Гейгольт, 65), Акінсанміро (Піччініні, 72), Лойола, Леріс (Ангорі, 37) — Стоїлькович (Мейстер, 65), Морео (Калабрезі, 37)

Попередження: Божинов, Калабрезі

Вилучення: Божинов, 24 Лойола, 57

Фіорентина та Дженоа з Маліновським розписали нулі (0:0)

За підсумками матчу фіалки гарантували собі місце в Серії А на наступний сезон. Наразі вони посідають 15-те місце, маючи у своєму активі 38 очок. Дженоа йде вище: 14-та позиція та 41 пункт.