Клуби англійської Прем’єр-ліги можуть відмовитися від нових правил відеоповторів, попри рішення ФІФА та IFAB.

Англійська Прем’єр-ліга не має наміру розширювати повноваження системи VAR у сезоні-2026/27. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, керівний орган арбітрів Англії PGMO рекомендував клубам не впроваджувати нові функції відеоасистента, які були схвалені Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB) у лютому цього року. Йдеться насамперед про можливість перегляду епізодів із призначенням кутових ударів.

Нововведення набуде чинності вже з наступного місяця та використовуватиметься на чемпіонаті світу-2026 на прохання ФІФА. Водночас IFAB залишила право кожному турніру самостійно вирішувати, чи застосовувати ці зміни.

У PGMO побоюються, що додаткові VAR-перевірки можуть суттєво збільшити тривалість матчів та створити ще більший тиск на арбітрів. Також є занепокоєння через можливе невдоволення телевізійних партнерів і самих клубів через часті паузи під час ігор.

Остаточне рішення щодо використання розширеного VAR клуби АПЛ мають ухвалити на щорічних зборах наступного місяця. Наразі, за даними джерела, більшість команд не підтримують ідею збільшення кількості епізодів для перегляду.

Водночас у ФІФА дотримуються іншої позиції. Президент організації Джанні Інфантіно та очільник суддівського комітету П'єрлуїджі Колліна вважають, що помилкове рішення щодо кутового може стати вирішальним у матчах плей-оф чемпіонату світу.