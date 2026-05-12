Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Йокерес та Ісак у списку, Кулусевські та Барджі пропускають мундіаль

Швеція, яка здійснила неймовірний камбек і дивом пробилася на турнір через плейоф, визначилася з гравцями. Основу команди складають представники британських чемпіонатів, проте травми внесли суттєві корективи у плани тренерського штабу.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер оприлюднив офіційний список гравців, які представлятимуть країну на майбутньому чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці. Головними зірками атаки шведської команди стануть нападник лондонського Арсенала Віктор Йокерес та форвард Ліверпуля Александер Ісак.

На жаль, літній турнір відбудеться без вінгера Тоттенгема Деяна Кулусевскі. Лікарі констатували, що пропустить увесь поточний сезон через важку травму коліна і не встигне повністю відновитися.

"Це дуже, дуже складне рішення, враховуючи те, де був Кулусевські і що він робив протягом останнього року, а також на якому етапі реабілітації він перебуває за чотири з половиною тижні до першої гри", — зазначив Грем Поттер на пресконференції.

Крім того, поза офіційною заявкою команди опинився вінгер каталонської Барселони Руні Барджі.

Великі сподівання тренерський штаб покладає на Александера Ісака. Форвард також пережив важкий сезон — після свого рекордного для Великої Британії літнього трансферу з Ньюкасла до Ліверпуля він виходив у стартовому складі своєї нової команди лише у восьми матчах чемпіонату.

"Ми, звичайно, сподіваємося, що він завершить сезон у Ліверпулі, отримавши певний ігровий час. Наше завдання — підвести Алекса до його найкращого стану та досягти ідеальної форми, бо якщо це вдасться, він стане гравцем світового класу", — додав наставник.

Варто нагадати, що шлях шведів на цей чемпіонат світу був надзвичайно складним. Команда провалила традиційну кваліфікацію, посівши останнє місце у групі лише з двома очками в активі. Проте виступи у Лізі націй подарували їм другий шанс: у драматичних матчах плейоф Швеція здолала збірні України та Польщі, вирвавши путівку у фінальну стадію турніру.

"Це неймовірно захопливо і є величезною честю для мене. Позитивна реакція наших уболівальників була фантастичною, і тепер ми з нетерпінням чекаємо на створення ще більших спогадів разом під час чемпіонату світу", — підсумував Грем Поттер, який очолив національну збірну в жовтні минулого року.

На чемпіонаті світу Швеція виступатиме у групі F. Їхній розклад на турнірі виглядає наступним чином: 14 червня (05:00 за київським часом, 15 червня) — матч проти Тунісу (Монтеррей, Мексика); 20 червня — матч проти Нідерландів (Х'юстон, США); 25 червня (02:00 за київським часом, 26 червня) — матч проти Японії (Даллас, США).