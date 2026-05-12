Лондонський клуб повторив найгірший результат часів АПЛ, а поразка в 38 турі може стати для команди абсолютною історичною невдачею.

Лондонський Тоттенгем уникнув поразки в домашньому матчі проти Лідса, проте у "шпор" залишилася ще одна гра на власному полі. У разі програшу Евертону клуб встановить власний антирекорд за домашніми поразками в АПЛ, а також повторить найгірший результат у вищому дивізіоні за всю історію.

Наразі Тоттенгем має десять поразок удома, що вже є повторенням клубного антирекорду в епоху Прем'єр-ліги, який був уперше встановлений минулого сезону.

Абсолютний антирекорд "шпор" датується сезоном-1991/92, коли команда програла одинадцять матчів на своєму стадіоні у межах Першого дивізіону.

Матч Тоттенгем — Евертон пройде 24 травня о 18:00.