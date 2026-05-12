Підопічні Сергія Якировича змогли пройти Міллволл.
12 травня 2026, 07:31
Галл Сіті у матчі-відповіді півфіналу плейоф за вихід до англійської Прем'єр-ліги в гостях впевнено обіграв Міллволл з рахунком 2:0.
У складі команди Сергія Якировича голами відзначилися Мохамед Беллумі та Джозеф Джелхардт. Обидва м'ячі були забиті у другому таймі.
Таким чином, Галл Сіті вийшов у фінал плейоф у битві за місце в АПЛ, де зіграє проти переможця пари Мідлсбро — Саутгемптон, які в першому матчі обійшлися без голів — гра у відповідь пройде 12 травня. Фінал заплановано на 23 травня.