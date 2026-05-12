Англія

Форвард Монако знову опинився у сфері інтересів англійських команд після вдалих виступів у Лізі 1.

Нападник Монако Фоларін Балогун привернув увагу кількох клубів англійської Прем’єр-ліги напередодні відкриття літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, команди з Англії активно стежать за виступами 24-річного форварда, який продовжує прогресувати у французькому чемпіонаті після відходу з Арсеналу.

Балогун є вихованцем лондонського клубу, однак залишив Арсенал заради стабільної ігрової практики на дорослому рівні. Після переходу до Монако американський нападник поступово став важливою частиною команди та знову опинився на радарах представників АПЛ.

Трансферна вартість футболіста, за даними Transfermarkt, наразі оцінюється приблизно у 30 мільйонів євро. Саме цю суму "каноніри" заробили на його продажі влітку 2023 року.

У поточному сезоні Балогун провів за монегасків 42 матчі у всіх турнірах, забив 19 голів та віддав 5 результативних передач.