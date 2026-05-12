Англія

Гвардіола розраховує на професіоналізм суперника.

Розв'язка сезону Англійської Прем'єр-ліги обіцяє бути максимально напруженою, а доля чемпіонського титулу несподівано опинилася в залежності від рішень тренерського штабу Крістал Пелас. Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловив сподівання, що лондонці підійдуть до матчу останнього туру проти лідера турнірної таблиці, Арсенала, з максимальною віддачею, попри власні єврокубкові пріоритети.

Наразі Манчестер Сіті посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від канонірів на п'ять очок. Однак підопічні Гвардіоли мають одну гру в запасі — і, за збігом обставин, вони зіграють її в середу саме проти Крістал Пелас.

Щоб вибороти трофей, містянам, найімовірніше, необхідно, щоб Арсенал втратив очки у грі з лондонськими орлами. В іншому своєму поєдинку каноніри гратимуть удома проти Бернлі — команди, що вже вилетіла з вищого дивізіону, де є беззаперечним фаворитом.

Матч між Крістал Пелас та Арсеналом на Селхерст-Парку відбудеться лише за три дні до найважливішої гри у 121-річній історії клубу — фіналу Ліги конференцій проти іспанського Райо Вальєкано. З огляду на те, що Пелас уже гарантував собі збереження прописки в еліті, головний тренер команди Олівер Гласнер цілком логічно може дати відпочинок ключовим гравцям.

Відповідаючи на запитання про можливий ослаблений склад суперників у матчі з конкурентом за титул, іспанський фахівець зберіг оптимізм і віру у спортивні принципи:

"Вони такі професійні, ці команди. Крістал Пелас зіграє проти нас на найвищому рівні. Ми бачили, як Лідс вчора проти Тоттенгема навіть вийшов з боротьби за виліт і залишився в Прем'єр-лізі, як вони змагаються. Ми вже грали тут проти Астон Вілли чи Вест Гема — їм не було за що грати турнірно, і ми бачили, як це було важко. Тож я впевнений, що Пелес зробить усе можливе".

Олівер Гласнер чітко розставив пріоритети та наголосив, що критика щодо можливої ротації складу була б просто нісенітницею:

"Я не несу відповідальності за Арсенал, я не несу відповідальності за Манчестер Сіті, я відповідаю за Крістал Пелас. Мені платять за те, що я роблю найкращі речі для свого клубу, а не для інших. Я ще не знаю, що ми будемо робити. Можливо, гратимемо з тим самим складом, що й проти Вальєкано... Може здатися, що титул чемпіона вирішується в останній день. Але зрештою, це результат 38 турів, і кожен отримує те, на що заслуговує".

Чи вплинуть єврокубкові амбіції однієї команди на розподіл золотих медалей у чемпіонаті Англії — стане відомо вже найближчими вихідними.