Лондонський Тоттенгем у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Лідсом (1:1).

Команда Роберто Де Дзербі відкрила рахунок на старті другого тайму, коли на 51 хвилині голом відзначився Матіс Тель. Однак на 74 хвилині Лідс зрівняв цифри на табло, коли Домінік Калверт-Льюїн реалізував пенальті.

Після 36 турів Тоттенгем набрав 38 очок і посідає 17 місце в АПЛ у двох очках від зони вильоту. У Лідса 44 очки та 14 позиція.

Голи: Тель, 51 — Калверт-Льюїн, 74 (пен.).

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Удогі (Спенс, 85) — Палінья, Бентанкур (Бергвалль, 81) — Коло Муані, Галлагер, Тель (Меддісон, 85) — Рішарлісон.

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Джастін, Родон, Бійол, Стрейк (Борно, 56) — Штах, Ампаду, Танака (Лонгстафф, 90+3) — Джеймс (Нмеча, 63), Калверт-Льюїн, Ааронсон (Ньйонто, 63).

Попередження: Дансо, Палінья, Порро — Родон.