Англія

"Вовки", які вже офіційно вилетіли до Чемпіоншипу, встановили рідкісне антидосягнення після поразки від Брайтона у 36-му турі чемпіонату Англії.

У межах англійської першості відбулися матчі 36-го туру, де Вулвергемптон поступився Брайтону з рахунком 0:3. Оскільки зустріч першого кола між цими суперниками завершилася внічию, поразка минулими вихідними означала, що "вовки" програли бодай один раз кожному з клубів, із якими зустрічалися протягом поточної кампанії.

Раніше в історії Прем'єр-ліги такий негативний результат було зафіксовано лише одного разу — у сезоні-2023/24 подібне трапилося із Шеффілд Юнайтед. Нагадаємо, Вулвергемптон уже давно втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні та наступний сезон проведе у нижчій лізі.

У наступному турі чемпіонату в сезоні-2025/26 "вовки" зіграють на власному полі проти Фулгема. Наразі команда намагається завершити вкрай невдалий для себе рік без нових антирекордів.