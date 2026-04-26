Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, який відбувся 25 квітня 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі півфіналу Кубку Англії на своєму полі обіграв Саутгемптон (2:1).

Команда Хосепа Гвардіоли домінувала над суперниками впродовж усього поєдинку, однак усе ніяк не могла розпечатати рахунок на табло.

Аж раптом, за декілька хвилин до завершення основного часу, "святі" вийшли вперед із розкішним дальнім ударом Азаза, що змусило фаворита зібрати всю волю в кулак і видати справжній камбек.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Саутгемптон у рамках півфіналу Кубку Англії-2025/26:

Манчестер Сіті — Саутгемптон 2:1

Голи: Доку, 83, Гонсалес, 87 — Азаз, 79

Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Стоунз, Аке, Аїт-Нурі (О'Райлі, 71) — Гонсалес, Ковачич (Савіо, 58) — Шеркі, Рейндерс (Сілва, 86), Фоден (Доку, 58) — Мармуш (Голанд, 71).

Саутгемптон: Перец — Брі (Едозі, 89), Гарвуд-Белліс, Вуд, Велінгтон (Мацукі, 76) — Брегг, Яндер — Феллоуз (Арчер, 89), Азаз, Сієнза — Стюарт (Ларін, 61).

Попередження: Гарвуд-Белліс