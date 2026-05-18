Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 травня 2026 року.

Завершилася 1544 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Українські безпілотники атакували Москву та область. Вибухи чули в російській столиці, Зеленограді, Хімках, Лобні й Наро-Фомінську. Що вдалося уразити — на сайті.

🔸 У Києві люди знову вийшли на акцію протесту проти нового Цивільного кодексу, який Рада підтримала в першому читанні.

🔸 На «Євробаченні» вперше перемогла Болгарія. Україна посіла дев'яте місце.

🔸 Кремлівські пропагандистські ЗМІ написали, ніби українські антикорупційні органи готують арешт Олени Зеленської. У САП та НАБУ заперечили це.

🔸 Кирило Буданов заявив, що зниження мобілізаційного віку й призов чоловіків 18-25 років «знищить майбутнє для держави».

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень.



Противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4851 дрон-камікадзе та здійснив 1994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 71 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Тернової, Охрімівки й Колодязного. Одне боєзіткнення триває.



На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили один ворожий штурм в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.



Сили оборони успішно відбили 16 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного. Ще одне боєзіткнення досі триває.



На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке та у бік Мирного та Сергіївки. Три боєзіткнення досі тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 58 окупантів та 16 поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, два укриття піхоти противника; пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА, одну гармату та 98 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів.



На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.



На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівки та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного.



На Оріхівському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районах Білогір’я та Степногірська.



На Придніпровському напрямку противник тричі атакував в бік Антонівки, отримав відсіч.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями – різні формати, і на лідерському рівні теж. Готуємось до комунікації з американцями – ми працюємо з ними фактично кожного дня, і потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо. Кожен день має давати Україні результати. Кожен день наша сила й наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!