Неймар, getty images
19 травня 2026, 19:15
34-річний лідер Бразилії Неймар прокоментував свій виклик до національної команди напередодні Чемпіонат світу з футболу 2026.
Для нападника майбутній турнір стане вже четвертим у кар’єрі. Водночас Неймар досі не вигравав чемпіонат світу зі збірною Бразилії — востаннє "селесао" ставали чемпіонами у 2002 році.
Футболіст емоційно висловився щодо майбутнього турніру:
"Ми віддамо своє життя, щоб повернути кубок назад до Бразилії", — сказав Неймар.
На груповому етапі ЧС-2026 Бразилія зіграє проти Шотландії, Марокко та Гаїті.