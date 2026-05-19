34-річний форвард зіграє на четвертому чемпіонаті світу у своїй кар'єрі.

34-річний лідер Бразилії Неймар прокоментував свій виклик до національної команди напередодні Чемпіонат світу з футболу 2026.

Для нападника майбутній турнір стане вже четвертим у кар’єрі. Водночас Неймар досі не вигравав чемпіонат світу зі збірною Бразилії — востаннє "селесао" ставали чемпіонами у 2002 році.

Футболіст емоційно висловився щодо майбутнього турніру:

"Ми віддамо своє життя, щоб повернути кубок назад до Бразилії", — сказав Неймар.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

На груповому етапі ЧС-2026 Бразилія зіграє проти Шотландії, Марокко та Гаїті.