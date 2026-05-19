Португалія

Лісабонський клуб розглядає Сілву та Аморіма на випадок можливого відходу головного тренера.

Бенфіка розглядає варіанти на випадок можливого відходу головного тренера команди Жозе Моурінью.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що 63-річний фахівець може продовжити кар’єру в мадридському Реал Мадрид.

Як повідомляє Sky Sports, серед основних кандидатів на заміну Моурінью керівництво португальського клубу розглядає двох спеціалістів — Марку Сілва та Рубена Аморіма.

Аморім раніше працював у Манчестер Юнайтед, який очолював із листопада 2024 року до січня 2026-го. Натомість Марку Сілва залишається головним тренером англійського Фулгема, де працює з 2021 року.