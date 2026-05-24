Італійський тренер готовий продовжити роботу зі шпорами навіть у боротьбі за виживання.

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі підтвердив, що має намір залишитися в лондонському клубі й наступного сезону, попри складну ситуацію команди в АПЛ.

Наразі шпори перебувають на 17-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату Англії та випереджають зону вильоту лише на два очки. У заключному турі Прем’єр-ліги Тоттенгем зустрінеться з Евертоном.

"Так, я все підтверджую. Для мене, як і раніше, велика честь бути тренером Тоттенгема, навіть якщо ми боротимемося за виживання, це не проблема. Я вважаю футбол чимось більшим, ніж турнірна таблиця, ніж рівень гри. Зрозуміло, кожен із нас грає за майбутнє Тоттенгема", — заявив Де Дзербі.

Італійський фахівець також нагадав, у яких умовах очолив команду, та зазначив, що кадрові втрати вплинули на результати.

"Я прийшов сюди, коли ми були не всередині таблиці. Ситуація була такою, і якщо я прийшов, то тому, що вважав, що є відповідні умови, потрібні гравці та здібності для досягнення мети. Потім ситуація змінилася, тому що ми втратили Куті Ромеро, Хаві Сімонса та Домініка Соланке, але за час моєї роботи ми набрали вісім очок і, можливо, заслуговували на більше", — сказав наставник.

Наприкінці Де Дзербі висловив упевненість, що команда здатна зберегти місце в еліті англійського футболу.

"Ми граємо добре. Ми заслуговуємо залишитись у Прем'єр-лізі, але нам потрібно зробити ще один крок. Дуже складний крок, але це можливо. Ми маємо все необхідне, щоб перемогти. Ми все ще боремося за мету. Ми повинні бути готовими та сильними", — підсумував тренер.