Серія дуелей у битві за місце в "еліті".

Розіграш української Прем’єр-ліги сезону-2025/26 зафіксував виліт СК Полтава та Олександрії до Першої ліги, тоді як Кудрівка та львівський Рух мали взяти участь у перехідних матчах.

Однак "жовто-чорні" поступились цим правом на користь "поліграфів", тож тепер саме команда Володимира Шарана готується до битви проти третьої команди другого за силою дивізіону в сподіванні залишитись у "еліті".

"Яструби" тим часом мають зіграти відповідно проти четвертої команди Першої ліги, де залишилось провести лише один тур до завершення основної частини сезону.

І допоки остаточний перелік учасників плейоф від Першої ліги залишається невизначеним, організатори змагань призначили дати майбутніх дуелей у рамках перехідних матчів.

Перші зустрічі в парах відбудуться 5 червня на полях команд УПЛ, тоді як матчі-відповіді — 9 червня на полях клубів Першої ліги відповідно.

Наразі одеський Чорноморець перебуває на другій сходинці, випереджаючи київський Лівий Берег на два очки перед домашнім матчем проти шостого за ліком харківського Металіста, тоді як "лелеки" прийматимуть петровський Інгулець із п’ятого рядку, а Агробізнес уже точно фінішує четвертим.