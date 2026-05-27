Італія

Керівництво італійського гранда прагне бачити іспанського фахівця біля керма команди і вже підготувало довгострокову угоду.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола отримав офіційну пропозицію від Мілана. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, італійський клуб запропонував іспанському фахівцю контракт до 2029 року із заробітною платою чотири мільйони євро за сезон. Стверджується, що саме Іраола наразі є пріоритетною ціллю для "россонері". Раніше також з'являлися повідомлення, що міланці розглядають варіант із запрошенням Хаві.

Водночас інсайдер зазначив, що керманич має варіанти для продовження кар'єри й в інших європейських чемпіонатах — предметний інтерес до нього виявляють Крістал Пелес, Ньюкасл та леверкузенський Баєр.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Іраола продемонстрував історичний результат із Борнмутом, вивівши команду до Ліги Європи, де англійський клуб зіграє вперше у своїй історії.