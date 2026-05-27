Іспанський фахівець поставив підпис під новою угодою з каталонським клубом.

Головний тренер Еспаньйола Маноло Гонсалес залишиться біля керма команди в наступному сезоні. Наставник підписав нову трудову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2027 года. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті "папуг".

У сезоні-2025/26 чемпіонату Іспанії каталонський колектив фінішував на 11-й сходинці в турнірній таблиці. У 38 турах підопічні Гонсалеса змогли набрати 46 залікових балів.

Нагадаємо, що 47-річний фахівець очолює Еспаньйол із березня 2024 року. До цього призначення Гонсалес працював із молодіжною командою у структурі цього ж клубу.

