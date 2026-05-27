Уругвайський півзахисник мадридського Реала прокоментував останні події в клубі та поділився очікуваннями від Мундіалю.

Півзахисник Реал Мадрид Федеріко Вальверде дав коментар стосовно конфлікту зі своїм одноклубником Орельєном Чуамені. Про це повідомляє ресурс Madrid Universal.

27-річний хавбек уже прибув до табору національної збірної Уругваю для підготовки до майбутнього чемпіонату світу.

"Я почуваюся чудово. Отримав підтримку та любов від усіх уболівальників Реала, а також від самого клубу. Іноді доводиться проходити через подібні випробування у футболі та в житті, щоб учитися, рости та ставати зрілішою людиною", — зазначив Вальверде.

Попри значний резонанс навколо останніх подій, Федеріко підкреслив, що наразі він повністю сконцентрований на тому, щоб допомогти національній команді провести видатний турнір.

"Я завжди мрію підняти цей трофей над головою. Це те, чого ти прагнеш найбільше і про що мрієш із самого дитинства — грати за збірну та виграти чемпіонат світу".

Також Вальверде згадав світову першість 2010 року в Південній Африці, де збірна Уругваю дісталася півфіналу та посіла четверте місце.

"Ми виросли з цим образом і дуже хотіли б повторити щось подібне, щоб Уругвай знову пишався нами", — заявив гравець.

Нагадаємо, що на груповому етапі світової першості уругвайці змагатимуться в одному квартеті зі збірними Іспанії, Саудівської Аравії та Кабо-Верде.