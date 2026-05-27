Мадридський клуб може стати першою футбольною командою в історії, чий річний дохід перевищить позначку в 1,2 мільярда євро.

Мадридський Реал за крок від історичного фінансового досягнення. Як повідомляє видання AS, "вершкові" мають усі шанси встановити абсолютний рекорд у футбольному світі за рівнем річного доходу.

Попри сезон-2025/26 без трофеїв, мадридці продовжують упевнено лідирувати в економічному плані. Раніше іспанський гранд тричі поспіль очолював престижний рейтинг Deloitte за доходами серед футбольних клубів світу. Минулого сезону Реал заробив рекордні 1,161 мільярда євро, а тепер очікується новий історичний максимум.

Головним фактором такого зростання стали комерційні надходження. За даними джерела, лише завдяки маркетингу, продажу атрибутики та спонсорським угодам клуб отримав 594 мільйони євро, що на 23% більше за попередні показники.

Додатковий потужний імпульс фінансам приносить оновлений Сантьяго Бернабеу. Після масштабної реконструкції арена активно використовується для проведення концертів, VIP-заходів та різноманітних комерційних проєктів. Доходи від стадіону сягнули 233 мільйонів євро, що є одним із найкращих показників в історії футболу.

Окрім цього, Реал уже пролонгував спонсорський контракт із компанією Emirates до 2031 року та наразі веде перемовини з Adidas щодо нової угоди. У клубі розраховують довести сумарний дохід від спонсорів майже до 300 мільйонів євро за сезон.