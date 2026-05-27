Легендарний данський голкіпер, який ставав чемпіоном Англії у складі Лестера, ухвалив рішення повісити рукавички на цвях через проблеми зі здоров'ям.

Воротар Селтіка Каспер Шмейхель оголосив про припинення професійних виступів. Про це 39-річний данець повідомив в інтерв'ю телеканалу TV2, зізнавшись, що таке рішення продиктоване важкою травмою.

Голкіпер шотландського гранда змушений був пропустити значну частину весняного відрізка сезону-2025/26 через серйозне пошкодження плеча, а його контракт із клубом завершується вже у червні.

"Я консультувався з кількома хірургами та профільними фахівцями щодо свого плеча, і всі вони в один голос заявили, що мені не варто розраховувати на повернення у професійний футбол", — зазначив данець.

Протягом своєї тривалої кар'єри Шмейхель захищав кольори Манчестер Сіті та низки інших колективів, проте найбільшу славу здобув у складі Лестера. Разом із "лисами" воротар створив справжню сенсацію, вигравши чемпіонат Англії у сезоні-2015/16. Окрім клубних успіхів, Каспер залишив вагомий слід в історії своєї національної команди, відігравши 120 поєдинків за збірну Данії.