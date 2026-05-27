Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної ПАР Уго Броос оприлюднив фінальну заявку команди на чемпіонат світу-2026.

До списку увійшли 26 футболістів, які представлятимуть країну на світову першість, що пройде влітку в США, Канаді та Мексиці.

ЗАЯВКА ПАР НА ЧС-2026

Воротарі

Ронвен Вільямс (Мамелоді Сандаунз)

Рікардо Госс (Сівелеле)

Сіпхо Чейне (Орландо Пайретс)



Захисники

Обрі Модіба (Мамелоді Сандаунз)

Кулісо Мудау (Мамелоді Сандаунз)

Нкосінаті Сібісі (Орландо Пайретс)

Мбекезелі Мбоказі (Чикаго Файр)

Іме Окон (Ганновер 96)

Самукеле Кабіні (Мольде)

Кулумані Ндамане (Мамелоді Сандаунз)

Табанг Матулуді (Полокване Сіті)

Бредлі Кросс (Кайзер Чіфс)

Олвету Макханья (Філадельфія Юніон)



Півзахисники

Тебохо Мокоена (Мамелоді Сандаунз)

Сфефело Сітоле (Тондела)

Таленте Мбата (Орландо Пайретс)

Джейден Адамс (Мамелоді Сандаунз)



Нападники

Темба Зване (Мамелоді Сандаунз)

Лайл Фостер (Бернлі)

Евіденс Макгопа (Орландо Пайретс)

Освін Апполліс (Орландо Пайретс)

Ікраам Рейнерс (Мамелоді Сандаунз)

Релебохіле Мофокенг (Орландо Пайретс)

Тапело Масеко (АЕЛ Лімасол)

Цепанг Моремі (Орландо Пайретс)

Камогело Себелебеле (Орландо Пайретс)



На груповому етапі ЧС-2026 південноафриканці зіграють у квартеті D, де їхніми суперниками стануть Мексика, Чехія та Південна Корея.