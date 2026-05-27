Сербський форвард може залишити Ювентус уже цього літа на правах вільного агента.

Наполі відкрив переговори щодо підписання нападника Ювентуса Душана Влаховича. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, неаполітанський клуб уже встановив контакт із оточенням футболіста, зокрема з його батьком, аби обговорити можливий перехід 26-річного сербського форварда. Влахович розглядається як потенційна заміна Ромелу Лукаку, який, імовірно, залишить команду влітку.

Наразі нападник не задоволений пропозицією Ювентуса щодо продовження контракту зі значним зниженням зарплати. Також на рішення гравця може вплинути той факт, що туринський клуб не кваліфікувався до Ліги чемпіонів.

Водночас Наполі доведеться витримати конкуренцію за підписання Душана. Інтерес до нього проявляють Атлетіко, Баварія та Ньюкасл.

Паралельно клуб із Неаполя шукає нового головного тренера після відходу Антоніо Конте. Серед головних кандидатів — Вінченцо Італьяно та Массіміліано Аллегрі, які раніше працювали з Влаховичем.