Каталонський клуб досяг остаточної домовленості з Ньюкаслом щодо переходу англійського вінгера.

Трансферна сага за участю Барселони добігає щасливого кінця. Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, керівництво каталонців досягло повної домовленості з англійським Ньюкаслом щодо підписання Ентоні Гордона.

Сторони остаточно затвердили всі фінансові нюанси угоди. За інформацією джерела, блаугранас заплатять за трансфер вінгера 70 мільйонів євро . Крім того, договір передбачає виплату бонусів у розмірі понад 10 мільйонів євро залежно від успішних виступів гравця.

Сам Ентоні Гордон вже знаходиться на валізах і готується розпочати новий етап своєї кар'єри в Ла Лізі. Очікується, що англієць вилетить до Барселони вже завтра. Одразу після прибуття заплановано проведення традиційного медичного огляду, після успішного проходження якого вінгер офіційно поставить підпис під своїм новим контрактом.

У нинішньому сезоні Гордон зіграв 46 матчів за сорок у всіх турнірах забив 17 мʼячів (один зі своїх м'ячів у Лізі чемпіонів він забив саме у ворота Барселони) та віддав 5 результативних передач.