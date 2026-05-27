Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Генеральні прокурори Нью-Йорка та Нью-Джерсі звинувачують керівний орган світового футболу у штучному завищенні вартості, створенні ілюзії дефіциту та відвертому обмані вболівальників.

Керівництву ФІФА доведеться давати свідчення в американському суді. Офіційні органи США розпочали масштабне розслідування щодо політики продажу квитків на матчі Чемпіонату світу 2026 року, вимагаючи від організації розкрити внутрішню документацію.

Генеральний прокурор Нью-Джерсі Дженніфер Девенпорт, яка зробила спільну заяву з прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс та Департаментом захисту прав споживачів , охарактеризувала процес продажу фальшивим дефіцитом та неймовірно високими цінами.

Головна претензія слідчих полягає в тому, що ціни на турнір у США, Канаді та Мексиці безпрецедентно перевищили вартість квитків на будь-який попередній Мундіаль. Розслідування зосереджено на кількох ключових махінаціях:

Використовуючи систему динамічного ціноутворення на різних етапах, ФІФА підвищила вартість квитків на близько 90 зі 104 матчів турніру в середньому на 34%. Вболівальники скаржаться, що їх ввели в оману. Організатори випустили в продаж дорожчі квитки передньої категорії вже після того, як завершився початковий етап реалізації.

"Бути чесним щодо продажу квитків нескладно. Це честь — приймати Чемпіонат світу, але цей захід не є запрошенням експлуатувати наших мешканців та гостей", — підкреслила Девенпорт.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше захищав цінову політику, заявляючи, що вона відображає абсолютно божевільний апетит публіки до літнього турніру. Проте реальні цифри суперечать його словам. Станом на середину тижня квитки за номінальною вартістю залишалися у вільному доступі на 86 зі 104 матчів (зокрема на всі ігри групового етапу, крім десяти найрейтинговіших).

До розслідування також долучився генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, який на початку місяця надіслав до ФІФА листа із занепокоєнням щодо потенційно оманливої практики.

Квитковий скандал розгортається на тлі ширшого конфлікту між місцевими організаторами та ФІФА через колосальні витрати на інфраструктуру. Особливу увагу прокурорів привернули вісім матчів (включно з фіналом), які пройдуть на стадіоні МетЛайф у Нью-Джерсі.

Місцева влада відверто обурена відмовою ФІФА субсидувати транспортні витрати. Губернатор Нью-Джерсі Мікі Шеррілл жорстко заявила, що місцеві платники податків не будуть оплачувати ці рахунки.

Ситуація вже призвела до транспортного колапсу в ціноутворенні: спочатку було оголошено, що квиток на поїзд від Мангеттена до стадіону (відстань близько 18 миль) коштуватиме 150 доларів, хоча звичайна ціна становить лише 12,90 долара.Після хвилі критики компанія NJ Transit була змушена знизити спеціальний тариф до 98 доларів, що все одно викликає обурення у фанатів.

Наразі представники ФІФА офіційно не прокоментували ситуацію з повістками до суду.