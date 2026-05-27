Оголошення заявки збірної Нідерландів із 26 гравців на ЧС-2026 прогнозовано викликало шквал обговорень. Головною сенсацією стала відсутність у списку Жеремі Фрімпонга. Рональд Куман вирішив відмовитися від послуг вінгера, надавши перевагу тактичній надійності та специфічним профілям, необхідним для швидкоплинного турніру.

Цього сезону зірка Ліверпуля постійно страждав від проблем із підколінним сухожиллям. Через це Фрімпонг провів лише 35 матчів у всіх турнірах за мерсисайдців, відзначившись 2 голами та 2 асистами. Саме ці фізичні негаразди, помножені на тактичні вподобання тренера, коштували йому путівки на Мундіаль.

Натомість тренерський штаб Оранє зробив ставку на вінгера Вест Гема Крісенсіо Саммервілля.

"Це правда, що цього сезону Фрімпонг досить часто отримував травми; у матчі проти Еквадору він вийшов на заміну, але йому довелося дуже швидко знову покинути поле.

Це фізична проблема, але я також обрав іншого гравця для правого флангу — Саммервілля. Це не дивно, адже я хотів викликати його ще в березні. Мені подобаються надійні на полі футболісти. Він чудово здатний грати справа, а його трудова спроможність просто виняткова", — аргументував своє рішення Куман.

Нідерланди вирушають на турнір із серйозно ослабленим складом: Хаві Сімонс та Єрді Схаутен пропустять ЧС через важкі травми передньої хрестоподібної зв'язки. Попри кадровий голод, Куман відхилив ідею викликати молодих талантів Кіса Сміта та Лучано Валенте, довірившись традиційній оборонній стабільності.

"Я б із задоволенням взяв їх обох, але доводиться робити вибір. Коли Схаутен відсутній, потрібен справжній опорний півзахисник, який гарантовано зіграє свою роль, як Мартен де Рон. Ви не можете порівнювати Сміта чи Валенте з ним, вони гравці іншого плану", — пояснив наставник ситуацію з юними хавбеками.

Найбільшим питанням у фінальній заявці залишається форма Юррієна Тімбера. Захисник лондонського Арсенала включений до списку, але його готовність до суботнього фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ та, відповідно, самого чемпіонату світу перебуває під великим сумнівом.

Куман уже перестрахувався, перевівши до резервного списку Яна Матсена та Лютсареля Гертрейду на випадок, якщо Тімбер не зможе довести свою придатність найближчими днями. Натомість ситуація з Джастіном Клюйвертом набагато оптимістичніша. Вінгер Борнмута встиг вчасно відновитися після операції:

"Ми обрали Клюйверта, тому що він добре оговтався. Він мало грав, але ми навмисно дозволили йому потренуватися два дні, щоб переконатися на власні очі. Я вражений тим, наскільки добре він виглядає, а в нас ще є два тижні на підготовку", — зауважив керманич.

Куман також не оминув увагою ігрову форму Мемфіса Депая. Тренер зізнався, що хотів би бачити більше ігрової практики у форварда Корінтіанса, та зробив несподіване зізнання щодо минулого великого турніру:

"Я б волів, щоб у нього було більше ігрового часу. Сьогодні ввечері він має вийти у старті Корінтіанса, тож подивимося. Однак я передумав. Озираючись назад, я не впевнений, чи варто було мені виставляти його в стартовому складі на Євро-2024. Тож, можливо, наступного разу я зроблю все інакше", — наголосив фахівець.

Перед стартом турніру збірна Нідерландів проведе два поєдинки: проти Алжиру (у Роттердамі) та Узбекистану (у Нью-Йорку). Свій шлях у групі F на чемпіонаті світу Оранє розпочнуть 14 червня матчем проти Японії. Також у квартеті на них чекають протистояння зі збірними Швеції та Тунісу.