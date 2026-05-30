Іспанія

Керівництво синьо-гранатових робить ставку на посилення оборони універсальним хорватським захисником.

Літнє трансферне вікно обіцяє бути надзвичайно гарячим для Барселони. Каталонський гранд планує масштабну перебудову складу, і головним пріоритетом для зміцнення захисної ланки став гравець Манчестер Сіті Йошко Гвардіол.

Як повідомив журналіст Хуанма Кастаньйо в ефірі програми El Partidazo de COPE, інтерес до хорвата є цілком предметним, і клуб вже активно працює над цією угодою. Тренерський штаб Барселони високо цінує Гвардіола за його надійність та тактичну гнучкість — хорват здатен ефективно закрити як позицію класичного центрального захисника, так і зіграти на лівому фланзі оборони.

Вирішальним аргументом на користь каталонців може стати контрактна ситуація гравця. Термін дії чинної угоди Гвардіола з Манчестер Сіті спливає влітку 2028 року.

Нагадаємо, через важку травму гомілки на початку року. Гвардіол провів за Сіті у цьому сезоні лише 25 матчів забив 2 мʼячів та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює хорвата в 70 млн євро.