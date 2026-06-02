Італійський клуб уже кілька місяців стежить за хавбеком, але сторони поки далекі від домовленості.

Інтер продовжує працювати над можливим трансфером центрального півзахисника Ліверпуля Кертіса Джонса, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, інтерес міланського клубу до 25-річного англійця з’явився ще взимку та зберігається напередодні літнього трансферного вікна. Джонс залишається одним із головних варіантів для посилення середньої лінії "нерадзуррі".

Втім, головною проблемою наразі є фінансові вимоги Ліверпуля. Попри те, що контракт футболіста спливає вже наступного літа, "червоні" не мають наміру знижувати ціну на свого вихованця та оцінюють його приблизно у 30 мільйонів євро.

Інтер, своєю чергою, готовий заплатити близько 20 мільйонів євро, через що між клубами зберігається різниця у десять мільйонів. Минулого тижня сторони вже контактували, однак дійти компромісу поки не вдалося.

Як зазначається, міланці продовжують стежити за ситуацією та можуть повернутися до переговорів пізніше, якщо умови трансферу стануть більш вигідними для них.