Англія

Лондонський клуб зробив офіційну пропозицію щодо переходу Яна-Паула ван Геке, проте "чайки" відповіли відмовою.

Лондонський Тоттенгем зробив офіційну пропозицію Брайтону щодо купівлі центрального захисника Яна-Паула ван Геке.

Проте, за інформацією джерела, "чайки" відповіли відмовою, оскільки сума пропозиції була значно нижчою за очікувану. Переговори між клубами наразі тривають. Водночас головний керманич Брайтона Фабіан Гюрцелер найближчим часом планує провести розмову з ван Геке, щоб обговорити його майбутнє.

У сезоні-2025/26 25-річний нідерландець провів 40 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та оформив три асисти. Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють захисника у 45 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі прагне забрати трьох гравців Брайтона в Тоттенгем.