Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Францією.

Вінгер збірної Англії Букайо Сака прокоментував перемогу своєї команди у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Франції (6:4), у якому він оформив хет-трик.

"Це була шалена гра. Ми все ще розчаровані тим, що не потрапили у фінал, але головне було завершити все на високому рівні та показати найкращий результат на чемпіонаті світу за останні 60 років.

Перший тайм приніс нам перемогу. Ми виграли перший тайм, вони виграли другий, але наприкінці ми забили два голи та здобули перемогу.

Джуд не збирався бити пенальті, і, щиро кажучи, він першим сказав: "Іди і зроби хет-трик". Він тримав м'яч для мене, тож ніхто інший його не забрав.

Ми добре діяли протягом усього турніру і досягли чудових результатів. Ми поступилися Аргентині, і це дуже боляче для всіх нас, і я впевнений, що вболівальники вдома поділяють ці емоції. Ми повинні тримати голову високо та рухатися далі.

Важливо, як ти реагуєш і використовуєш це як паливо. Сьогодні ми фінішували дуже впевнено. Це все, що ми могли зробити, і це ми зробили", — наводить слова Райса прес-служба ФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.