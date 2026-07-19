Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Представник ФІФА заявив, що після турніру організація оцінить ефективність нововведення та його вплив на матчі.

Керівник департаменту глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер повідомив, що після завершення чемпіонату світу-2026 організація проведе детальний аналіз використання обов'язкових пауз на гідратацію, які діяли протягом турніру.

За словами французького функціонера, нововведення викликало неоднозначну реакцію серед уболівальників, однак ФІФА насамперед керувалася питаннями безпеки футболістів.

"Іноді людям це не подобалося. Після чемпіонату світу ми проаналізуємо, який вплив зробили ці паузи. Мені не здалося, що вони змінили результати матчів, але ми працюємо для людей, які дивляться футбол, тому зробимо висновки після турніру".

Венгер зазначив, що правило застосовувалося до всіх матчів без винятку, навіть тих, які проходили на критих аренах.

"У багатьох матчах, особливо на критих стадіонах, люди були незадоволені цим, але ще до початку змагань ми вирішили застосовувати це правило для всіх".

Також функціонер висловився щодо розширеного формату чемпіонату світу, наголосивши, що рішення виправдало себе.

"Перед стартом турніру це рішення викликало питання, але з етичного погляду потрібно було дати шанс більшій кількості збірних. Я переконаний, що це було правильне рішення, і воно виявилося успішним", — сказав він.

Нагадаємо, ФІФА отримала рекордні 15 мільярдів доларів доходу від чемпіонату світу-2026.