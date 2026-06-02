Англія

Австрійський наставник залишає лондонський клуб, з яким виграв три трофеї та вписав своє ім’я в історію команди.

Крістал Пелас офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером Олівером Гласнером.

51-річний австрійський фахівець очолив лондонський клуб у 2024 році та за відносно короткий час досяг результатів, які стали знаковими для команди. Під його керівництвом Крістал Пелас здобув свої перші великі трофеї — Кубок Англії, Суперкубок Англії та Лігу конференцій.

Саме за Гласнера клуб провів один із найуспішніших відрізків у власній історії, закріпившись серед помітних команд англійського футболу та заявивши про себе на європейській арені.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що головним претендентом на запрошення австрійського тренера є Баєр, який шукає нового наставника перед стартом наступного сезону.