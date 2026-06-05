Англія

Колишній керівник лондонського клубу поступово відходить від управління після майже 25 років роботи.

Компанія Eight Sports Capital Limited оголосила про придбання 24,99% акцій Тоттенгема, які належали колишньому виконавчому голові клубу Деніелу Леві. Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше Леві володів 29,88% акцій ENIC Sports and Development Holdings Limited — компанії, яка є материнською структурою Тоттенгема. За інформацією джерела, нова угода охоплює більшу частину його пакета акцій.

Офіційного підтвердження з боку самого клубу наразі ще не було, однак представники Eight Sports Capital вже виступили із заявою щодо угоди. У компанії наголосили, що розраховують співпрацювати з акціонерами, керівництвом, персоналом, футболістами та вболівальниками задля подальшого розвитку Тоттенгема.

Для Леві ця угода може стати черговим кроком до остаточного відходу від справ клубу. Нагадаємо, у вересні минулого року він несподівано залишив посаду виконавчого голови після майже 25 років управління лондонським клубом.

За час роботи Леві Тоттенгем перетворився на одного з найстабільніших клубів англійської Прем’єр-ліги, отримав новий стадіон та регулярно боровся за місця в єврокубках, проте у цьому сезоні "шпори" вже боролися за виживання в АПЛ.